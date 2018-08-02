В Алматы обсудили переход военных вузов на образовательные стандарты нового поколения

Национальная безопасность страны зависит от профессионализма офицеров.

На базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи проведены учебно-методические сборы с начальниками кафедр и офицерами учебно-методических управлений высших военных учебных заведений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВИИРЭиС.

В мероприятии приняли участие представители Департамента кадров и военного образования МО РК, управлений Главнокомандующих СВ и СВО ВС РК, Национального университета обороны имени Первого Президента - Елбасы, ведущие ученые и преподаватели КазНУ им. аль-Фараби, КазННИТУ им. Сатпаева, Международного университета информационных технологий и других.

На сборах обсуждались актуальные проблемы перехода военных вузов на образовательные стандарты нового поколения, внедрение нового перечня номенклатуры специальностей, перестройка сложившейся системы контроля качества высшего образования, активный переход к использованию в учебном процессе информационных технологий. Большое внимание уделялось вопросам укрепления научно-педагогического потенциала военных вузов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В ходе мероприятия участники ознакомились с организацией учебного процесса и учебно-материальной базой.

Начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полковник Аскар Мустабеков считает, что выпускники должны быть научены не только грамотной эксплуатации сложнейшей боевой техники, но и их эффективному применению, умело руководить воинскими коллективами в мирное время и твердо управлять ими в бою.

- Основу офицерского корпуса составляли, и впредь будут составлять офицеры с высшим профессиональным образованием, - отметил он. - Молодым офицерам - вчерашним выпускникам военных вузов необходимо иметь высокие профессиональные, физические и морально-психологические качества. От профессионализма офицеров в решающей степени зависят жизнь подчиненных солдат и сержантов, боевая готовность и боеспособность войск и в конечном итоге – национальная безопасность государства.

Участники сборов единодушны во мнении, что военные вузы должны быть во главе совершенствования организации современного образования, в проведении целенаправленной политики применения новых информационных технологий, в развитии новых типов организационных структур и форм образования. Главной целью деятельности вузов следует считать приведение содержания и качества подготовки офицеров в соответствие с новыми требованиями, обеспечение гарантированного и устойчивого комплектования Вооруженных Сил Республики Казахстан высококвалифицированными военными кадрами.

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