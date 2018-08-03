Данэлия Тулешова поборется за право участвовать в детском "Евровидении"

Девочке пришло несколько предложений о сотрудничестве.

Победительница украинского конкурса "Голос. Дети" Данелия Тулешова примет участие в национальном отборе на детское "Евровидение-2018", сообщает zakon.kz со ссылкой на на пресс-службу Aurora PR Lifestyle Agency.

Представители юной звезды еще на минувшей неделе сообщали о том, что вероятность участия Данэлии в международном конкурсе довольно низкая из-за отсутствия подходящего музыкального материала.

После сообщений в СМИ девочке пришло несколько предложений о сотрудничестве.

«К счастью, мы уже остановились на некоторых композициях, которые могут подойти для конкурса и для вокальных возможностей Данэлии. Сейчас мы готовим заявку на участие и, несмотря на загруженный график выступлений, готовимся к прослушиваниям», - сообщила педагог Наталия Чуракова.

А между тем сама девочка поделилась впечатлениями от предстоящих прослушиваний:

«Я понимаю, насколько это серьезно и очень волнуюсь. Я знаю, что в нашей стране бесконечное множество талантливых детей, со многими я знакома, и кто бы не прошел в финал отбора, и кому бы не выпала честь представлять Казахстан на Евровидении, я буду болеть за него всем сердцем».

Что касается отобранных композиций, малышка отметила:

«Мне предложили несколько песен, я даже представить себе не могла, что могут быть такие прекрасные мелодии, и я сделаю все возможное, чтобы достойно исполнить их».

Конкурс «Junior Eurovision Song Contest» пройдет в Минске в ноябре. Казахстан впервые примет участие в самом масштабном за всю историю конкурса состязании молодых талантов. Для Данэлии Тулешевой это не первое появление на сцене проекта, в минувшем году певица вошла в число детей, представляющих Казахстан в рамках внеконкурсной программы «Евроклуб». Тогда казахстанские дети сделали первые шаги для участия в популярном конкурсе.

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