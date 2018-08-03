Названо место начала Третьей мировой войны

Детонатором может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии.

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков перечислил основные места, где потенциально может начаться Третья мировая война. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

По мнению специалиста, военные конфликты «нарастают через обострение региональных противоречий», которые поддерживаются западными странами. «Детонатором может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии», — полагает эксперт. Сивков не исключает, что внутренние проблемы крупных стран, например Турции, могут спровоцировать гражданскую войну внутри них.

Эксперт допускает, что «существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников из числа монархий Персидского залива против Ирана». «Это будет достаточно масштабная локальная война», — пишет специалист. Условием возникновения такой войны эксперт считает «возобновление ракетно-ядерной программы Ирана или начало его военного конфликта с одной из ведущих стран Персидского залива, вероятнее всего, Саудовской Аравией».

«Продолжится война в Йемене. Этот и другие конфликты в Африке в своей геополитической основе будут иметь противоборство Саудовской Аравии, США с одной стороны, и Китая, Ирана — с другой за влияние в регионе», — полагает эксперт.

Отдельно Сивков отмечает войну в Афганистане, куда может быть втянут Китай, «передел сфер влияния» в Арктике и стремление части латиноамериканских стран выйти из-под опеки США.

По мнению эксперта, на востоке основными источниками военной напряженности в среднесрочной перспективе будут противоречия на Корейском полуострове, между Японией и Китаем за спорные острова, между Японией и Россией из-за Курильской гряды, а также тайваньский вопрос.

Источник: Лента.ру

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