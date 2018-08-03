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Манекенщик Zombie Boy покончил с собой

Ему было 32 года.

Фото : Etoday3 августа 2018, 09:36

Канадский манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой на 33-м году жизни, сообщает ТАСС.

По данным газеты Montreal Gazette, Дженест покончил с собой в Монреале в среду.

Фото: Etoday

"Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план", - написала в Twitter певица Леди Гага, которая сотрудничала с Дженестом.

Фото:© AP Photo/Felipe Dana

Рик Дженест родился 7 августа 1985 года в пригороде Монреаля Шатоге. С 16 лет он начал бить на своем теле и лице татуировки, изображающие скелет человека, за что и получил свое прозвище. По информации канадского телеканала CBC, Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139).

Наибольшую известность манекенщик приобрел, снявшись в клипе Леди Гаги Born This Way (2011), а также в нескольких рекламных роликах.


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