Какие меропрития пройдут в Алматы на День города

В сентябре пройдут масштабные шоу зарубежных артистов мирового уровня.

В рамках празднования Дня города с августа по сентябрь в Алматы запланировано более 90 мероприятий. Из них, ставшие уже традиционными, фестиваль классической музыки «Алматы Кок-Тобе Опера», праздник оркестровой музыки под открытым небом «Фестиваль оркестров», фестиваль книг «KITAP FEST», «День Семьи», казахстанская премия «Гакку даусы», городской традиционный фестивали «Алма Fest» и «Парк фест».

Кроме того, в сентябре пройдут масштабные шоу зарубежных артистов мирового уровня. Концерт, посвященный Дню города «B-DAY PARTY» с участием Busta Rhymes, где зрители смогут насладиться искусством рэп исполнителей и принять участие в развлекательных программах на Almaty Arena, «Muzzone Dance Party» с приглашенным гостем Максом Барских, сольный концерт группы «Ninety one», и др.

Впервые в южной столице в этом году с 14 по 16 сентября будет организован фестиваль ди-джеев «Jazzystan: APPLE TO APPLE» на улицах Панфилова и Жібек Жолы, в котором примут участие 6 популярнейших зарубежных ди-джеев. Также с 15 по 19 сентября состоится серия мероприятий во Дворце Республики, посвященных Международному кинофестивалю «Almaty Film Festival».

Пройдут юбилейные мероприятия деятелей культуры, такие как 80-летие Народного артиста Казахской ССР Болата Аюханова, 90-летие поэта, народного писателя Казахстана Гафу Каирбекова, 100-летие Народного Героя РК, казахского писателя Касыма Кайсенова и др.

Помимо концертных программ запланированы выставки, посвященные традиционному и современному искусству: выставка К.Алтынбекова «Алматы 1000», мультимедийная выставка посвященная творчеству Е.Серкебаева, выставка ко Дню города в честь открытия городской художественной галереи, фотовыставка «Алматы: вчера и сегодня», выездная выставка «Город тысячи красок» и др.

На базе Музея Алматы, Школы искусств им. А. Кастеева и городской художественной галереи состоятся познавательные мероприятия.

Помимо этого, для самых маленьких Алматинский зоопарк организует день открытых дверей «Наследие ZOO», для всех любителей искусства состоятся спектакль под открытым небом «Қуыршақ думан», литературно-музыкальный вечер «Алатау аясындағы ару Алматы», экскурсии по памятным и историческим местам города, молодежные акции, конкурсы, дни открытых дверей в медицинских учреждениях города, открытие новых объектов предпринимательства, спортивные мероприятия и многое другое.

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