В США в начале ХХ века детей отправляли почтой по тарифу для кур

1915 год стал рекордным по пересылке детей.

В начале ХХ века в США можно было отправить ребенка по почте: услуга стоила меньше доллара, что дешевле билета на поезд, и при этом почта сама заботилась о живой посылке. Ребенка «упаковывали» в особую почтовую сумку, ставили на его одежду штамп и посылку доставляли по месту назначения. Во время пути за ребенком присматривали почтовые курьеры. Потом, конечно, услугу запретили, но нескольких детей таким образом отправили к родственникам.

В 1913 году в США вышел «Закон о почте», который стал хорошим стимулом для экономики страны. Американцы смогли покупать по почте продукты, одежду, зерно, табак и лекарства, а посылки теперь доставляли до самого дома получателя. Но законодатели продумали не все детали, чем и воспользовались некоторые экономные хитрецы.

Почта обязывалась доставлять до получателя не только хрупкие продукты, но и живность весом до 50 фунтов (22,68 кг). Это было сделано для того, чтобы жители деревень могли отправлять по почте домашнюю птицу, но формально условия подходили и для маленьких детей.

В январе 1913 года миссис и мистер Бодж из Глен-Эсте, Огайо, сельской почтой отправили посылку в адрес Луи Бодж. Пересылка обошлась им в 15 центов, уплаченных за почтовую марку, при этом груз был застрахован на 50 долларов. Грузом оказался внук Луи Бодж: родители сочли, что отправить ребенка почтой получится дешевле, чем самим довезти его до бабушки.

Это был первый, но не последний ребенок, отправленный по почте. 27 января 1913 года миссис и мистер Савис из Пайн Холлоу, Пенсильвания, отправили посылку со своей дочерью в адрес Джеймс Байерли из Шарпсвилла в том же штате. Девочку в тот же день благополучно доставили получателю, пересылка обошлась родителям в 45 центов.

В том же 1913 году практику попытались отменить, указав на то, что дети не являются ни пчелами, ни жуками — единственными живыми существами, разрешенными к почтовой отправке.

19 февраля 1914 года родители пятилетней Мэй Персторф из штата Айдахо отправили девочку почтой в гости к бабушке — та жила в 73 милях от них в Орегоне. Девочка весила меньше предельно допустимой нормы, поэтому посылку отправили по куриному тарифу, заплатив всего 53 цента.

В 1914 году главный почтмейстер США генерал Альберт Сидней Берлизон выпустил указ, запрещающий почтмейстерам принимать для пересылки детей. Правда, нескольким семьям это не помешало отправлять посылки с младенцами. 1915 год стал рекордным по пересылке детей.

Похоже, последним подобным случаем была пересылка трехлетней Мод Смит: девочку вернули от бабушки с дедушкой к матери — Селине Смит из Кентукки, и ситуация попала под почтовое расследование.

13 июня 1920 года почтовое управление строго запретило отправлять детей почтовой службой. С той поры подобные случаи не повторялись.

Эта фотография иллюстрировала текст объявления USPS о том, что почта больше не будет принимать детей к пересылке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!