Культура и шоу-бизнес

Умер "самый красивый мальчик ХХ века" – актер Бьерн Андресен

Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 07:59 Фото: стопкадр фильма
Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни на 71-м году. Мировая известность пришла к нему после участия в итальянском фильме "Смерть в Венеции". Позже он стал центральной фигурой документальной ленты "Самый красивый мальчик в мире", сообщает Zakon.kz.

Как сообщила газета Dagens Nyheter, Бьерн Андресен родился в 1955 году, а свой дебют на экране осуществил в 1970 году в фильме Роя Андерссона "История любви". В следующем году режиссер Лукино Висконти выбрал его на главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции", где Андресен исполнил образ юного Тадзио.

После премьеры актер приобрел международную славу, а его внешность привлекла значительное внимание общественности. Именно Висконти охарактеризовал его как "самого красивого мальчика XX века".

Информацию о кончине актера изданию предоставил режиссер Кристиан Петри, который совместно с Кристиной Линдстрем работал над документальным фильмом о жизни Андресена.

По словам создателей фильма, они в течение нескольких лет следили за судьбой артиста. В интервью Андресен признавался, что после обретенной популярности у него возникли серьезные проблемы с депрессией и алкогольной зависимостью.

В 1980-е годы Андресен обучался в театральной школе Стокгольма. Кроме того, он играл на клавишных в танцевальном ансамбле и продолжал сниматься в кино и на телевидении. Среди его работ – роли в картинах "Агнес Сесилия – странная история", "Лазермен" и "Джентльмены и гангстеры".

Ранее сообщалось о смерти поэтессы и автора песен Татьяны Булановой.

Аксинья Титова
