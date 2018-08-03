Начальник местной полицейской службы Алматы ушел с поста

Байкенов руководил МПС с января 2016 года.

Руководители местной полицейской службы Алматы освобождены от должности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Согласно поданному рапорту, начальник местной полицейской службы Алматы, подполковник полиции Жасулан Байкенов освобожден от занимаемой должности.

Подполковник Байкенов начал службу в органах внутренних дел в 2004-м году с должности помощника участкового инспектора полиции Алмалинского РУВД. В период с 2007 года он возглавлял подразделения общественной безопасности в разных районных управлениях внутренних дел, был заместителем начальника УВД, Метрополитене и УВД Турксибского района Алматы, Управления административной полиции ДВД Алматы. С января 2016 года руководил местной полицейской службой Алматы.

В обязанности начальника МПС входит обеспечение охраны общественного порядка, контроль за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутридворовых территориях, курирование работы участковых инспекторов, а также инспекторов ювенальной полиции и полка дорожно-патрульной полиции.

Кроме того, сообщается, что ранее за упущения в работе освобожден от занимаемой должности начальник МПС УВД Алмалинского района, капитан полиции Кумабеков Серик, руководивший подразделением с апреля 2017 года.

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