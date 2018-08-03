Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 349,76 тенге за доллар.

Фото : qostanay.tv

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара США составил 349,72 тенге за доллар при объеме торгов 75 млн долларов. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 349,76 тенге за доллар (+0,08 тенге), суммарный объем торгов – 146,8 млн долларов (-18 450 тыс. USD). Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5260 тенге за рубль при объеме торгов 25 млн рублей. Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5260 тенге за рубль (-0,0247 тенге), суммарный объем торгов – 25 млн рублей (-48 000 тыс. рублей). Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7400 тенге за юань при объеме торгов 500 тыс. юаней. В обменниках курс доллара - 350,1-352 тенге, евро - 405,4-407,9 тенге, рос.рубля - 5,54-5,6 тенге. В торгах приняли участие 23 банка.

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