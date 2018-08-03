Автобус столкнулся с Mercedes в Шымкенте, погиб один человек

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

В пятницу, 3 августа, в Шымкенте произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого скончался пассажир легкового автомобиля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

Как рассказали в полиции, столкнулись автобус марки Shaolin SLG и автомобиль Mercedes Benz 220 под управлением жителей г. Шымкента.

На месте происшествия скончался пассажир Mercedes, житель Шымкента, 1952 г.р. Двух пассажиров автобуса с различными травмами доставили в городскую больницу.

Водителей автобуса и автомобиля и их пассажиров с различными травмами доставили в городскую больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Кроме того, несовершеннолетнего пассажира автомобиля доставили в областную детскую больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

ДТП зарегистрировали в ЕРДР ДВД области по статье «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РК. Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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