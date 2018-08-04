Автомобильную трассу Алматы - Талгар расширят

Сейчас пропускная способность дороги составляет 20 тысяч машин в сутки, после строительных работ эта цифра увеличится в несколько раз.

Трассу Алматы - Талгар расширят. Из двухполосной она превратится в четырехполосную - от поселка Туздыбастау до Талгара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Сейчас пропускная способность дороги составляет 20 тысяч машин в сутки, после строительных работ эта цифра увеличится в несколько раз.

Автодороге Алматы - Талгар более 50 лет. За все годы трасса не видела кардинальных перемен - лишь обходились текущим ремонтом, отмечает руководство Талгарского района.

«Дорога узкая, ДТП с каждым годом растет. Если в прошлом году было 23 ДТП, то на этот году уже, в первом полугодии - 17 ДТП. В этом году двое погибли. От границы Алматы до Талгара 7 поселков, соответственно 7 школ находятся», - сказал аким Талгарского района Алматинской области Рыскелды Сатпаев.

Двухполосный участок протяженностью 12,5 километров от поселка Туздыбастау до Талгара уже не отвечает современным требованиям. С 60 годов прошлого столетия количество автомашин увеличилось в сотни раз, а пропускная способность не изменилась.

«Сегодня проходимость этой дороги крайне не удовлетворяет потребности наших автомобилистов и граждан наших. Поэтому сейчас остро стоит вопрос максимально увеличить проходимость этой дороги и с двухполосной сделать четырехполосную. И я считаю, что это возможно. Проектировщики уже провели исследование», - сообщил депутат мажилиса парламента РК Омархан Оксикбаев.

«Сейчас производится сметный расчет, в ближайшее время мы сделаем подсчеты. и, уже к концу года мы должны обьявить тендер, выявить победителя и уже начать подготовительные работы.Сам ремонт начнется в 2019 году, и в том же году мы его планируем закончить», -отметил заместитель директора Алматинского областного филиала НК «КАЗАВТОЖОЛ» Куаныш Искендиров.

По предварительным подсчетам, из республиканского бюджета планируют потратить порядка 650 миллионов тенге. Реконструкция будет вестись с полным благоустройством и организацией безопасного движения. Это новые тротуары, пешеходные переходы, остановочные комплексы, освещение, а самое главное увеличится пропускная способность и в разы уменьшатся дорожные заторы. Все деревья при строительстве сохранят.

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