Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко

Пара делит имущество с помощью адвокатов.

Евгений Петросян впервые прокомментировал сообщения СМИ о разводе с Еленой Степаненко. Комментарий артиста приводит издание "Стархит".

"Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", — заявил Петросян.

Супруга хочет отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества.

Издание также приводит слова адвоката Александра Добровинского, который рассказал, как будет проходить процедура раздела имущества. По его словам, все, что было приобретено в браке будет разделено поровну между супругами, если не был заключен брачный контракт. В противном случае именно он будет основным документом, определяющим, что получат супруги после развода.

Интересы Евгения Петросяна будет представлять адвокат Сергей Жорин, ранее представлявший интересы Марины Анисиной во время развода с Никитой Джигурдой. Адвокатом Степаненко станет Елена Забралова, защищавшая интересы Владимира Путина, патриарха Кирилла и Игоря Сечина.

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