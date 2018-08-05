Данияр Елеусинов одержал третью победу на профи-ринге

Бой в полусредней весовой категории, рассчитанный на шесть раундов, завершился победой Елеусинова единогласным решением судей.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (2-0, 1 КО) провел свой третий бой в профессионалах, сообщает Sports.kz.

На Ice Arena Wales в Кардиффе (Уэльс) он победил венгра Габора Горбича (24-11, 14 КО). Бой в полусредней весовой категории, рассчитанный на шесть раундов, завершился победой Елеусинова единогласным решением судей. Таким образом, Данияр в третий раз победил в профи, а его оппонент в 12-й раз покинул ринг побежденным.

Напомним, Елеусинов дебютировал на профи-ринге 28 апреля, победив техническим нокаутом в третьем раунде американского боксера Ноа Кидда (3-1-1, 2 КО). Затем, 6 июня в Лондоне, последовала победа единогласным решением над венгром Золтаном Шабо (25-12, 11 КО).

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