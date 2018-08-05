Полицейские проводят внезапные проверки ночных клубов и баров Астаны

Только с начала года от граждан на столичные увеселительные заведения поступило порядка 6,5 тыс. жалоб.

Стражи правопорядка провели рейды сразу в пяти заведениях. В результате тотальной ревизии были выявлены отсутствие трудовых договоров и нарушение миграционного законодательства, передает 24.kz.

Софья Колышбекова, официальный представитель ДВД Астаны отмечает: "Сотрудниками полиции выявлено более 12 административных нарушений. В том числе нарушения миграционного законодательства, по которым будут приняты процессуальные решения. Изъято 14 медицинских книжек, по которым будет проводиться проверка и назначена экспертиза".

Только с начала года от граждан на столичные увеселительные заведения поступило порядка 6,5 тыс. жалоб. Одна из ключевых проблем - нарушение тишины. Это более 700 обращений, по кражам - не меньше 500 случаев, нанесение телесных повреждений - более 300, а свыше 50 человек ограбили. И это только те, кто обратился в полицию. По словам сотрудников, внезапные проверки продолжатся. В ДВД подчеркнули, что снизить уровень преступности, пусть и незначительно, им уже удалось.

Нападавшие использовали летающий дрон со взрывчаткой. Устройство сработало возле сцены, где выступал Мадуро. Ранения получили шесть офицеров гвардии, сам президент не пострадал.

Мадуро был переизбран на высший пост в мае 2018 года, набрав около 68 процентов голосов. Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда он победил с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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