Полиция Алматы удвоит количество операторов службы «102»

Будет введен 2-сменный график, то есть фактически каждый оператор будет работать теперь 12 часов вместо 24.

Фото : Soz.kz

Полиция Алматы по рекомендации общественного совета удвоит количество операторов службы «102», передает inAlmaty.kz. ДВД города в рамках сотрудничества с общественным советом Алматы реализуется комплекс мероприятий по улучшению качества работы с населением. «На сегодня наши операторы работают в посменном режиме, заступают на сутки и работают до следующего дня. Конечно, это тяжелая нагрузка для сотрудника, что в свою очередь отражается на его работоспособности, результатах. Поэтому, следуя рекомендациям общественного совета, мы для улучшения качества обслуживания абонентов спецлинии «102» удваиваем число операторов в ЦОУ ДВД. Более того, будет введен 2-сменный график, то есть фактически каждый оператор будет работать теперь 12 часов вместо 24», — рассказал руководитель центра оперативного управления ДВД Алматы Андрей Квашнин. При этом, он отметил, что данная мера будет оперативно реализована путем оптимизации действующего штата из числа аттестованных сотрудников. Согласно правилам, оператором службы «102» могут работать только сотрудники полиции, прошедшие аттестацию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке