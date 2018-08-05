По всему Казахстану ведутся поиски утонувших людей

На окраине города Капшагай силами спасателей проводятся поиски мужчины 1993 г.р.

В нескольких регионах Казахстана ведутся поиски и аварийно-спасательные операции силами государственной системы гражданской защиты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На окраине города Капшагай, на Капшагайском водохранилище, силами спасателей проводятся поиски мужчины 1993 г.р., который предположительно в утонул во время рыбной ловли.

Сарыагашский р-н, с.Ашысай, поливной канал «Куркелес», силами спасателей проводятся поиски мальчика 2014 г.р., который 03.08., оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в канал и утонул.

Айыртауский р-н, с.Имантау, оз.Имантау, база отдыха «Солнечный VIP», силами спасателей проводятся поиски мужчины 1963 г.р., который предположительно утонул во время купания.

В Павлодаре, р.Усолка, силами спасателей спасены молодые люди 2003 г.р. и 2004 г.р., которые самостоятельно не смогли доплыть до берега во время купания (оказана психологическая помощь на месте).

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