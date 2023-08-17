Спасатели рассказали, как ведут поиски пропавших горняков на шахте "Казахстанская"

Спасатели направили все силы на поиск людей. Но пока не могут попасть в аварийную выработку из-за густого задымления, сообщает Zakon.kz

Как отметил первый заместитель директора Карагандинского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС) Геннадий Силинский произвели расчеты, сделали маневры, чтобы снизить задымление в выработках верхней части блока, потому что отделение не смогло пробиться в предполагаемые места из-за густого задымления.

"В шахте продолжается пожар. Мы все силы направили на поиск людей. Тушением пожара мы даже не стали заниматься...Скорость передвижения минимальная и время защитного респиратора не позволяет производить дальнейшие работы, потому что при малом передвижении, дальность, куда отделения спасателей могут пройти - она очень минимальная. Для того, чтобы сейчас улучшить видимость, мы сделали вентиляционный маневр, сейчас в шахту направлено 4 отделения, 2 отделения наготове у нас. Мы предполагаем провести обследование выработок в районе скипового ствола, где предположительно у нас должны находиться люди. По той информации, которую нам дают работники шахты. По результатам данной разведки мы можем дать дополнительную информацию. Параллельно с этим, воспользовавшись моментом, который у нас появился, мы сейчас обследуем верхнюю часть главного конвейерного уклона, чтобы дальше можно было бы уже предпринимать решения по восстановлению проветривания шахты в доаварийном режиме. Это нам позволит зайти непосредственно в аварийную выработку на очаги пожара и тем самым снизить задымление по всему шахтному блоку и потом пройти в те выработки, в которых мы еще не были", - отметил Силинский.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. В АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали продолжить поиски на шахте "Казахстанская".

Число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

На месте происшествия находится руководство Департамента полиции Карагандинской области.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Пожар произошел на конвейерной ленте сегодня утром. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей.