Российские эксперты заявили, что тенге может ослабнуть до 400 за доллар

Все из-за новых санкций, которые США могут ввести для России.

Российские эксперты считают, что при определенных условиях наша валюта может ослабнуть до 400 тенге за доллар. И все из-за новых санкций, которые США могут ввести для России, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки пройдут в ноябре. До этого момента отношения между США и Россией будут обостряться, утверждают аналитики. Если законопроект примут, то зарубежные инвесторы станут массово избавляться от российских облигаций. Под удар могут попасть рубль и тенге.

- Если в России будут негативные события, или нефть по каким-то причинам сильно «просядет», то может быть 380 тенге за доллар, но это, в худшем случае. Если все-таки реализуется угроза Конгресса, тогда курс тенге может очень сильно уйти вниз – до 400 и еще дальше, - считает эксперт Наталья Мильчакова.

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