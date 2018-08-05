На Иссык-Куле умер гражданин Казахстана
Тело было обнаружено в номере коттеджа.
Фото : Кабар5 августа 2018, 15:34
Иссык-Кульской области умер гражданин Казахстана, передает «Кабар».
По данным милиции, 5 августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Бостери найден труп мужчины.
Установлено, что умершим является гражданином Республики Казахстан.
«2 августа он приехал отдыхать в Иссык-Кульскую область с женой и четырьмя детьми. Тело было обнаружено в номере коттеджа. По словам супруги, муж пил алкоголь в течение всех этих дней», - рассказали силовики.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931316-a854dad5fc39b1b57f0acc35d9cbd8df
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...