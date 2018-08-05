На Иссык-Куле умер гражданин Казахстана

Тело было обнаружено в номере коттеджа.

Иссык-Кульской области умер гражданин Казахстана, передает «Кабар».

По данным милиции, 5 августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Бостери найден труп мужчины.

Установлено, что умершим является гражданином Республики Казахстан.

«2 августа он приехал отдыхать в Иссык-Кульскую область с женой и четырьмя детьми. Тело было обнаружено в номере коттеджа. По словам супруги, муж пил алкоголь в течение всех этих дней», - рассказали силовики.

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