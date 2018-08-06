В Индонезии более 30 человек погибли при землетрясении

Толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

В Индонезии не менее 32 человек стали жертвами землетрясения на острове Ломбок, передает РИА Новости.

Ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре рассказали, что магнитуда подземных толчков составила 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам. По словам очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара Агунг Прамуха подтвердил гибель 32 человек. По его словам, еще десятки пострадали. При этом информация о получивших повреждения в результате землетрясения все еще дополняется.

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