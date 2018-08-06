Казахстанский нокаутер вошел в ТОП-100 мирового рейтинга
Ашкеев техническим нокаутом одолевший эквадорца Эдуардо Флореса.
Казахстанские боксеры Мадияр Ашкеев (10-0, 6 КО) и Мейирим Нурсултанов (8-0, 7 КО) поднялись в рейтинге BoxRec.com после побед в андеркарде боя Сергей Ковалев —Элейдер Альварес, сообщает Sports.kz.
Так, Ашкеев, техническим нокаутом одолевший эквадорца Эдуардо Флореса (26-30-4, 15 КО), улучшил свое положение на четыре позиции и занял 99-е место в рейтинге первого среднего веса.
Нурсултанов, который также досрочно взявший верх над Хонатаном Батистой (17-15, 10 КО) из Доминиканской Республики, стал выше на три строчки и располагается на 69-м месте в среднем дивизионе.
Напомним, что в главном поединке вечера Ковалев неожиданно проиграл нокаутом Альваресу.
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