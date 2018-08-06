16-летнюю девушку от секс-рабства спас почтальон

Инцидент зафиксирован в Калифорнии.

16-летняя девушка, сбежавшая из дома после ссоры с матерью, каким-то образом попала в руки организаторов секс-торговли, сообщает тюменский городской портал Megatyumen.ru.

Выяснилось, что новый знакомый несовершеннолетней оказался связан с сутенерами и просто продал школьницу преступникам.

По сообщению РенТВ, Кристалл Аллен почти три месяца находилась в доме, охраняемом вооруженными люди и сторожевыми собаками. Все это время ее частенько привязывали к стулу, избивали и насиловали.

8 июня Кристалл заметила из окна, что к дому подъехал почтовый автомобиль. Девушка схватила телефон и бросилась к машине, не зная, кому она принадлежит. За рулем оказался почтальон Иван Кристотомо. Мужчина сразу понял, что девочка бежит от чего-то ужасного. Отец четверых детей посадил ее в свой грузовик и вызвал на место сотрудников полиции.

Спасенная девушка и почтальон встретились спустя месяц после спасения. Стоит отметить, что полицейские все еще не смогли установить личности злоумышленников.

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