16-летнюю девушку от секс-рабства спас почтальон
Инцидент зафиксирован в Калифорнии.
Фото : megatyumen.ru6 августа 2018, 09:19
16-летняя девушка, сбежавшая из дома после ссоры с матерью, каким-то образом попала в руки организаторов секс-торговли, сообщает тюменский городской портал Megatyumen.ru.
Выяснилось, что новый знакомый несовершеннолетней оказался связан с сутенерами и просто продал школьницу преступникам.
По сообщению РенТВ, Кристалл Аллен почти три месяца находилась в доме, охраняемом вооруженными люди и сторожевыми собаками. Все это время ее частенько привязывали к стулу, избивали и насиловали.
8 июня Кристалл заметила из окна, что к дому подъехал почтовый автомобиль. Девушка схватила телефон и бросилась к машине, не зная, кому она принадлежит. За рулем оказался почтальон Иван Кристотомо. Мужчина сразу понял, что девочка бежит от чего-то ужасного. Отец четверых детей посадил ее в свой грузовик и вызвал на место сотрудников полиции.
Спасенная девушка и почтальон встретились спустя месяц после спасения. Стоит отметить, что полицейские все еще не смогли установить личности злоумышленников.
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