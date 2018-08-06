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Юрист из Туркестанской области убедил полицейского поднять брошенный мусор

Сначала полицейский не планировал убирать за собой брошенную банку газировки, однако под напором бдительного гражданина сдался и поднял мусор.

Фото : oboitut.com6 августа 2018, 10:09

Казахстанский юрист и правозащитник Курмангазы Мусир снял видео, на котором он убедил полицейского поднять брошенный мусор, передает Zakon.kz.

Между правозащитником и полицейским разгорелся спор, по итогам которого юрист все-таки вышел победителем.

Ю: "Будете поднимать или нет? Только что сотрудник полиций выбросил эту жестяную банку. Вот его служебная машина, я сделал ему замечание чтобы он убрал за собой мусор, а он меня игнорирует. Поднимите пожалуйста, я вам еще раз говорю. Если бы я это сделал, вы бы сразу оштрафовали меня"

П: "У тебя вообще есть право меня снимать?"

Ю: "Если у меня нет прав, то оштрафуйте меня, Но сперва поднимите банку, которую вы выбросили"

П: "Кто выбросил? Точно я это сделал?"

Ю: "Конечно вы, я своими глазами это видел. Я это могу доказать, какое право вы имеете мусорить? Вам не стыдно вообще это делать. Вы должны следить за порядком, делать замечание хулиганам. А сами сорите на нашей родине"

После диалога полицейский сдался и поднял брошенную банку. Юрист напоследок отметил, что таким образом внес свой вклад в санитарное состояние района.


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