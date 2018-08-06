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Назначен заместитель председателя Фонда гарантирования жилищного строительства

Им стал Дулат Жарлыкапов.

Фото : Фонд гарантирования жилищного строительства6 августа 2018, 10:52

Дулат Жарлыкапов назначен заместителем председателя правления – членом правления АО "Фонд гарантирования жилищного строительства".

Ранее он занимал должность Управляющего директора АО "Байтерек Девелопмент" и работал генеральным директором Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. До этого занимал ряд руководящих должностей в частных организациях.

Дулат Жарлыкапов – дипломированный юрист и экономист, в 2018 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Фонд гарантирования жилищного строительства выполняет одну из задач программы "Нұрлы жер": поддержку долевого жилищного строительства через реализацию механизма защиты долевых вкладов.


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