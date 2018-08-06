О состоянии пострадавших на трассе в Костанайской области рассказали врачи

Состояние ребёнка, пострадавшего в ДТП, стабильное.

5 августа в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе в Костанайской области пострадали шесть человек, сообщает alau.kz.

Один пострадавший сейчас находится в Костанайской областной больнице. Мужчина получил несколько переломов. Он находится на лечении в хирургическом отделении.

Еще одна пострадавшая доставлена в Костанайскую городскую больницу.

По словам врачей, состояние женщины средней степени тяжести.

"У неё перелом бедра, рваная рана стопы с вывихом костей. Пострадавшую готовят к операции", — сообщил заведующий травматологическим отделением Костанайской городской больницы Марал Абилкасымов.

Также в Костанайскую детскую областную больницу доставлен ребёнок.

"Состояние ребёнка, пострадавшего в ДТП, стабильное. У него перелом бедра. Ребёнка готовят к операции", — сообщил главный врач медучреждения Игорь Белобржицкий.

Также, как сообщают очевидцы, в аварии погибла женщина. Автомобиль загорелся в результате столкновения с иномаркой.

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