ДТП в Атбасаре: врачи рассказали о состоянии ребенка

Врачи Акмолинской области рассказали о состоянии шестилетнего ребенка, пострадавшего в жутком ДТП в Атбасаре, сообщает Zakon.kz.

12 апреля "Мерседес" на полном ходу врезался в шедших по обочине людей. Травмы получили две женщины и двое детей. Все четверо сбитых получили серьезные травмы. Одну женщину доставили в реанимацию районной больницы, вторую с 15-летним подростком – в отделение травматологии. Самому младшему экстренно провели сложнейшую операцию по трепанации черепа, передает "КТК".

Четвертого пострадавшего, шестилетнего ребенка, экстренно отправили в областную больницу в Кокшетау. Там мальчику провели трепанацию черепа и удалили гематому. Медики говорят, ребенок уже вне опасности.

"Состояние ребенка стабильное. Никаких жизненно угрожающих, ничего нет у него. Операция прошла успешно, сейчас он стабильный, полностью отвечает на вопросы, в контакт вступает. На завтрашний день планируем переводить уже в отделение", – поделился анестезиолог-реаниматолог Многопрофильной детской больницы Акмолинской области Ербол Жумагалиев.

14 апреля на железнодорожном переезде в Семее под колесами товарного поезда погибла женщина.