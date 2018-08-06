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Как выглядит отреставрированная подземка на Абая-Достык в Алматы

Всего ремонту подлежат 48 подземных переходов.

Фото : пресс-служба акима Алматы6 августа 2018, 11:27

В акимате Алматы показали облик отреставрированного подземного перехода на перекрестке проспектов Абая и Достык, сообщает Zakon.kz.

Судя по фотографиям, подземка украшена изображениями животных.

Всего ремонту подлежат 48 подземных переходов. В некоторых планируется установка бесплатного Wi-Fi, а также музыкального оформления.

Отмечается, что арендаторам торговых точек в подземных переходах предоставят места в ТЦ и на рынках города.


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