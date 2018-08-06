В чём обвиняют экс-акима Алматы Храпунова с супругой

Храпунов использовал свой статус и служебное положение для неправомерного получения материальных и иных благ.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также других 10 лиц. В суде был зачитан обвинительный акт, передаёт корреспондент BNews.kz.

Суд над четой Храпуновых и их родственником Айяром Ильсовым проходит заочно, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Среди них Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из подсудимых в разное время работали в акимате Алматы. Все они присутствуют на слушаниях.

Виктор Храпунов был назначен акимом Алматы летом 1997 года. По версии обвинения, он использовал свой статус и служебное положение для неправомерного получения материальных и иных благ, преимуществ для себя, своей семьи и других лиц. Так, Виктор Храпунов вступил в предварительный сговор со своей супругой Лейлой Храпуновой.

"В целях максимальной выгоды и достижения поставленных корыстных целей Храпунов Виктор и Лейла Харпунова создали организованную группу и руководили ею. В состав ОПГ вошли следующие лица, каждому из которого была отведена отдельная преступная роль: Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Основной деятельностью ОПГ являлось незаконное хищение бюджетных средств и отчуждение объектов недвижимости государственной собственности путем их присвоения, получения взяток, последующая легализация переведенных денежных средств", - зачитал обвинительный акт прокурор Алмас Байбараков.

Как гласит обвинение, при этом супруги Храпуновы осознавали, что хищение коммунальной собственности понесет тяжкие последствия, нанесет вред, существенно нарушит права и законные интересы граждан государства Так, экс-аким незаконно передавал в частную собственность объекты природоохранных территорий, земли, расположенные в водоохранной зоне, а также историко-культурные объекты. Незаконно добытые активы прдвались третьим лицам по рыночной стоимости.

"Храпунов с целью незаконного обогащения себя супруги и своих родственников и других лиц умышленно действуя, исходя из личных интересов, принял неправомерное решение по незаконному распоряжению коммунальной собственности (…) Имея влияние на подчинённых и должностных лиц, коммунальные государственные предприятия, частные предприятия, давал указания, издавал постановления, подписывал постановления акимата ,выносил решения акимата, направленные на незаконное отчуждение объектов коммунальной собственности города Алматы и хищение бюджетных средств", - отметил прокурор.

Кроме того, согласно обвинению, Храпунов обеспечивал принятие положительных решений в пользу компаний, подконтрольных Храпунову, его родным и других лиц.

Полученные незаконным путем средства выводились через банки на личные счета его сына Ильяса, супруги Лейлы Храпуновой и других лиц. Отмывание денег осуществлялось как на территории Казахстана, так и за ее пределам. На полученные средства, говорится в обвинении, Виктором Храпуновым была создана группа компаний в Женеве и множество дочерних предприятий.

Отметим, дело состоит из почти 400 томов, по нему проходят 212 свидетелей. Председательствующий судья - Касым Калмагамбетов.

Ранее защита подсудимых ходатайствовала о прекращении уголовного дела в виду истечения срока давности, однако просьба была отклонена. Кроме того, на предварительных слушаниях некоторые подсудимые частично признали свою вину.

Виктор и Лейла Храпуновы и остальные подсудимые обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

15 февраля Национальное бюро уведомило супругов Храпуновых и Ильясова Айяра о необходимости явки на допрос 26 февраля.

Аналогично 27 февраля Национальным бюро вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Храпуновых и необходимости явки в срок до 20 марта т.г. в орган следствия для объявления постановления.

Однако в назначенное время подозреваемые Виктор и Лейла Храпуновы, а также Айяр Ильясов не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке. Кроме того, они не воспользовались правом самостоятельно пригласить адвоката, в связи с чем орган следствия в соответствии с пунктом 10 части 1 и частью 3 статьи 67 УПК обеспечил их защитником из числа адвокатов профессиональной организации.

Так, деяния подозреваемого Храпунова В. В. Квалифицируются по статьям 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"), 176 ("Присвоение и растрата вверенного чужого имущества"), 177 ("Мошенничество"), 193 ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем"), 307 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 311 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (УК РК)"

Лейле Храпуновой вменяются следующие статьи: 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"), 177 ("Мошенничество") и 193 ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем").

Ильясов Айяр обвиняется по статье 177 ("Мошенничество") УК РК.

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