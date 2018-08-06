В Боровом пройдет ежегодный благотворительный велопробег Burabike

В этом году организаторы ожидают 2 000 человек, 600 из которых преодолеют 30-километровую дистанцию, внеся свой вклад в спасение детских жизней.

30 августа на территории отеля Rixos Borovoe, в Щучинско-Боровской курортной зоне, состоится шестой благотворительный велопробег Burabike-2018. Это праздник музыки и спорта для всей семьи, организаторами которого являются отель Rixos Borovoe и Фонд Булата Утемуратова при поддержке акимата Акмолинской области.

Он проводится для того, чтобы собрать средства и оснастить детские больницы Казахстана жизненно важным медицинским оборудованием. За 5 лет участники и гости Burabike пожертвовали на благотворительность более 470 миллионов тенге. При этом сборы прошлого года составили 168 429 890 тенге, что почти в 15 раз превышает сборы 2013 года (тогда велопробег был проведён впервые).

Количество участников за 5 лет увеличилось в 8 раз: с 130 до 1023 человек. В этом году организаторы ожидают 2 000 человек, 600 из которых преодолеют 30-километровую дистанцию, внеся свой вклад в спасение детских жизней.

На все средства, вырученные от Burabike, будет куплено медицинское оборудование для Центральной районной больницы Меркенского района (Жамбылская область), Тимирязевской центральной районной больницы (СКО), Родильного дома в с. Панфилово и Алакольской центральной районной больницы (Алматинская область), Сельской больницы в п. Агадырь (Карагандинская область).

После прохождения дистанции участников и гостей ждет большой пикник от Rixos, выступления казахстанских и российских звезд, благотворительная ярмарка, мастер-классы на любой вкус и детский праздник. Также на территории курортной зоны пройдет благотворительный аукцион художественных работ детей с расстройствами аутистического спектра из центров "Асыл мирас" Фонда Булата Утемуратова. Все картины нарисованы под руководством члена союза дизайнеров Казахстана Лидии Дроздовой, чьи работы находятся в музеях и частных собраниях не только в СНГ, но и за его пределами.

Всем участникам и гостям велопробега предоставляется трансфер из Астаны в Щучинск и обратно. В Астане сбор будет проходить у здания "Столичного цирка" с 6:00 до 6:45. Для транспортировки велосипедов предусмотрен грузовой трансфер. Также обеспечивается питание (завтрак и обед). Регистрацию можно пройти на сайте. Благотворительный взнос за участие составляет всего 5000 тенге. Эти средства также пойдут на помощь детям.

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Миссия Фонда — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю Булату Утемуратову, который выделил 12,5 млн долларов на программу фонда "Аутизм. мир один для всех".

Булат Утемуратов — дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний "Верный капитал", владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

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