Названа зарплата казахстанских юристов и бухгалтеров

Объем юридических и бухгалтерских услуг вырос год-к-году почти на 60%.

По итогам I полугодия среднемесячная заработная плата в сфере права и бухгалтерского учета составляла 283,2 тысячи тенге - это на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

С учетом инфляции, покупательская способность заработных плат в секторе выросла на 0,7%.

Для сравнения, в среднем по РК заработная плата составляет лишь 157,1 тыс. тг - на 8,3% больше, чем годом ранее (при росте покупательской способности на 1,8% год-к-году).

По итогам I квартала текущего года, объем официально оказанных юридических и бухгалтерских услуг составлял 23,7 млрд тг - на 59,9% больше, чем годом ранее.

Традиционно, наибольший объем пришелся на финцентр - услуги в Алматы составили сразу 18,1 млрд тг, +63,2% год-к-году (это 76,4% от РК).

Еще 3,2 млрд тг или 13,4% от РК пришлось на Астану (+77,4% за год).

Примечательно, что за весь прошлый год по официальным данным в сфере права и бухучета было оказано услуг на 79,2 млн тг (+10,8% к 2016 году). Однако с учетом оценки ненаблюдаемого сектора объем услуг составлял 91,1 млрд тг - на 17,6% больше, чем год назад.

Впрочем, индекс физического объема услуг по данным Комитета по статистике составил всего 95,6%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!