400 тенге за доллар: Насколько реальны прогнозы российского эксперта

По мнению казахстанского экономиста, такое вряд ли возможно, и тому есть множество причин.

Вчера российский эксперт Наталья Мильчакова заявила, что при определенных условиях казахстанская валюта может ослабнуть до 400 тенге за доллар. Мол, из-за возможного ужесточения антироссийских санкций, зарубежные инвесторы станут массово избавляться от российских облигаций, что поставит под удар не только рубль, но и тенге. На фоне того, что доллар в «обменниках» уже «перерос» психологическую отметку в 350 тенге, подобные прогнозы вызывают немалую озабоченность у казахстанцев. Выразить свою точку зрения по данному вопросу Zakon.kz попросил известного экономиста Айдархана Кусаинова.

По мнению экономиста, ежегодно появляется множество различных экспертов, профессиональных и не очень, которые предрекают курс доллара в 380-400 тенге. Обычно эти «стенания» начинаются в июле и продолжаются в августе и сентябре, когда идет сезонное повышение курса и население возбуждено. На этом фоне подобные новости получают большое распространение.

«На самом деле уже не раз выступали различные, в том числе наши квалифицированные эксперты, представляющие серьезные финансовые институты, различные брокерские и торговые дома. И насколько я знаю все они прогнозируют курс доллара в пределах 340-350 тенге. Наверное, вы помните, как в прошлом году доллар летом поднялся до 347 тенге, и тогда тоже много негативных прогнозов высказывалось. Но затем он вновь вернулся к отметке 335 тенге. То есть, это обычное сезонное повышение курса летом, когда нормальный сезонный бизнес-цикл совмещает повышенный спрос на доллары с периодом отпусков и ослаблением деловой активности. И естественно возникают различные панические настроения, где под любое изменение курса у нас появляется куча разных экспертов», – говорит А. Кусаинов.

По его словам, таких катастрофических прогнозов было очень много. Их связывали с ЧМ по футболу в России (причем и до него и после него), с выборами Путина, пророчили падение курса тенге после Дня Астаны… То есть, у нас любят привязываться к каким-то событиям и что-то прогнозировать. Просто, когда это проходит на моментах нормального понижения или стабильности курса, всех этих прогнозов в обществе как бы не замечают. Но, как только у нас что-то сдвигается, все начинают именно эти сообщения «выдергивать». Сейчас это связывают с санкциями против России, которые якобы могут на нас повлиять. До этого много говорили про санкции против Ирана, которые должны запретить иранскую нефть. Но в целом на курс тенге все это особого влияния не оказывает.

«Возможно, вводимые санкции против России могут повлиять и на нас. Но не настолько серьезно, как это прогнозируют некоторые эксперты. Вы знаете, что, несмотря на все происходящее в России, у нас курс тенге к рублю колеблется в пределах от 5,25 до 5,75. То есть то, что у нас есть жесткая привязка к рублю – это легенда. Нет у нас и жесткой привязки к нефти. То есть нужно понимать, что в условиях свободного плавания курс тенге как бы вбирает в себя множество факторов. Это и курс рубля, и курс доллара, и цена на нефть, и политика ФРС, и многое другое. В результате влияние каждого конкретного фактора нивелируют другие. Где-то вводятся санкции, где-то падает или растет цена на нефть, происходят другие события в мире, но плавающий курс тенге учитывает все эти комбинации. Поэтому однозначных вещей, типа нефть упала – тенге ослаб, рубль упал – тенге ослаб, их сейчас нет. То есть включается комбинация разных факторов», – продолжает А. Кусаинов.

Как отметил экономист, у нас вообще очень часто приводят две линейных экстраполяции – либо тенге-нефть, либо тенге-рубль, но давать определенный прогноз, исходя только из этого, неверно. Нельзя говорить о курсе тенге, учитывая только цены на нефть или курс рубля. Нужно учитывать и множество других факторов.

Что же касается курса доллара, то по мнению экономиста, тенге так и будет в ближайшие месяцы двигаться в коридоре 340-350 тенге. Хотя на какое-то непродолжительное время может и перейти планку в 350 тенге.

«Я допускаю, что курс тенге может быть и чуть больше 350, но именно в сезон и ненадолго. Я и раньше прогнозировал, что в августе-сентябре на фоне этого ажиотажа и разных слухов доллар утратит равновесие и перейдет границу в 350 тенге. Я конечно не «гуру» и не могу сказать, насколько именно он поднимется – это скорее вопрос психологический. Может быть даже на пике, в каком-то краткосрочном периоде доллар теоретически может достичь 360 тенге, но на очень короткое время. Но в том, что курс может достичь 380-400 тенге за доллар, очень сомневаюсь. Это уже должны быть какие-то «гипер-мега санкции» на Россию. Вы ведь понимаете, что рубль там ходит плюс-минус два рубля. Может быть, самые первые санкции и были для России очень значимыми, но остальные воспринимаются гораздо спокойнее, и особого эффекта от них нет. Россия под ними уже 4 года живет и продолжает жить дальше», – резюмировал А. Кусаинов.

Владимир Демидов

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