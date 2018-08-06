Перед алматинскими РОВД демонтируют заборы

Полиция приняла решение о смене формата на более клиентоориентированный.

По рекомендации Общественного совета Алматы перед РОВД демонтируют заборы и откроют фронт-офисы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как рассказал заместитель начальника ДВД Избасар Бектуров, с целью улучшения качества работы с населением и внедрения сервисного подхода все фасадные ограждения перед районными ОВД будут демонтированы. Вместо них будут установлены удобные, стеклянные консультативные приемные,

«Сейчас на территории и в подразделениях ДВД Алматы действует пропускной режим, установлены контрольно-пропускные пункты и капитальные ограждения -согласно методическим рекомендациям для объектов, уязвимых в террористическом отношении. Но от граждан поступают нарекания в отношении отсутствия условий, прежде всего для длительного ожидания. Поэтому, с учетом рекомендаций Общественного совета Алматы мы приняли решение о смене формата на более клиентоориентированный. В ближайшее время перед фасадами РОВД начнется демонтаж капитальных заборов, более того, сейчас нами прорабатывается вопрос о создании фронт-офисов для оказания правоохранительных услуг по примеру прокуратуры Алматы. Акимат нас в этом поддерживает», - поделился Бектуров.

Как отметили в ДВД, фронт-офисы будут иметь все условия для комфортного пребывания посетителей, адресного пребывания по всем подразделениям.

«Во фронт-офисах для посетителей будет организован современный ресепшн с консультантами, а также прозрачные кабинки с дежурными сотрудниками криминальной и административной полиции, где граждане смогут получить компетентные ответы на свои вопросы, подать заявление или получить разъяснение. Кроме того, будет предусмотрен зал ожидания, современные уборные. На случай, если у посетителя появятся претензии к работе дежурного, он сможет обратиться в Управление собственной безопасности» - заключил он.

При этом Бектуров отметил, что для этого потребуются расчеты, проектно-сметная документация, соответствующая экспертиза, что займет некоторое время.

Напомним, с этой недели по рекомендации Общественного совета города Алматы было удвоено количество операторов службы «102», также организовано посещение ЦОУ ДВД для членов Общественного совета, НПО, экспертов и городских активистов.

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