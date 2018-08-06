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Более 800 абитуриентов из казахской диаспоры получили гранты

Меньше всего образовательных грантов получили абитуриенты, поступившие на специальность право.

Фото : iitu.kz6 августа 2018, 15:43

862 абитуриента из числа лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана получили гранты, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному списку, 290 из них получили гранты по образовательным специальностям, 242 - по техническим наукам и технологиям. 90 получили гранты в области здравоохранения и социального обеспечения, 9 - в ветеринарии. 64 гранта было распределено в социальных науках, экономике и бизнесе, 51 - в естественных науках, 37 - в гуманитарных и столько же в специальности "Услуги". 15 грантов выдано в область сельскохозяйственных наук, по 12 в искусство, военное дело и безопасность.

Меньше всего образовательных грантов получили абитуриенты, поступившие на специальность право - всего три штуки.


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