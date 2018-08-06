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Торговавшую героином преступную группу задержали в Таразе

Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.

Фото : кадр из видео6 августа 2018, 16:04

27 июля полицейские задержали устойчивую преступную группу, которая занималась хранением и сбытом героина в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.

Проведенные обыски по месту проживания подозреваемых только подтвердили подозрения стражей правопорядка: в жилищах арестованных граждан полицейские изъяли 383 грамма героина и 20 граммов гашиша.

В настоящее время задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза.

Проводится досудебное расследование.


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