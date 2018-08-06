Торговавшую героином преступную группу задержали в Таразе
Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.
27 июля полицейские задержали устойчивую преступную группу, которая занималась хранением и сбытом героина в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
Она состояла из трех ранее судимых жителей областного центра, двое из них имеют семьи и детей.
Проведенные обыски по месту проживания подозреваемых только подтвердили подозрения стражей правопорядка: в жилищах арестованных граждан полицейские изъяли 383 грамма героина и 20 граммов гашиша.
В настоящее время задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Тараза.
Проводится досудебное расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!