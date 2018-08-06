Как отменить штраф по "письмам счастья"

Юрист подробно описал инструкцию.

Шаг 1. Узнать о наличии штрафа по письмам счастья можно через портал электронного правительства, комитет правовой статистики или иные сайты. Также в квитанции за коммунальные платежи тоже может быть указана информация о штрафах. И вот совсем недавно, начали сообщать о наличии таких штрафов и через СМС-сообщения на мобильный телефон. И если вы обнаружили штраф, то переходим к второму шагу.

Шаг 2. Если вы не получали через почту письмо счастья или вам не вручали его в руки, то вам нужно составить заявление следующего содержания.

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Необходимо указать ДВД (Алматы, Астана или область), от кого написано заявление (ФИО), ИИН, место жительства.И непосредственно приступить к заявлению.

Такого то числа мне стало известно через (укажите сайт или квитанцию или СМС) о том, что в отношении меня оформлено предписание о необходимости уплаты штрафа от такой то даты номер такой то.

Данное предписание мною не было получено, что означает необоснованность штрафа, так как согласно ч.1 ст.817 КоАП дело по предписанию считается рассмотренным по истечении 15 суток с момента надлежащего доставления. В моем случае предписание не было мне доставлено, а значит и предписание не было рассмотрено.

На основании изложенного, прошу прекратить дело в связи с тем, что оно не было рассмотрено. Если прошло более двух месяцев с момента нарушения, то нужно дополнить «истечением срока давности привлечения к административной ответственности»)

Кроме того, предписание должно быть вручено не позднее десяти суток с момента фиксации нарушения. Вами нарушен данный срок, что исключает направления предписания. В завершении указать дату и подпись.

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Шаг 3. Подаете заявление в полицию через портал электронного правительства, почтой или в канцелярию

Шаг 4. Примерно через пятнадцать дней проверяете наличие штрафа, и если штраф не списали, то жалуетесь в МВД.

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