Странное существо, похожее на синтетического червя-мутанта, обнаружили на Тайване

Пользователи сети предположили, что непонятное создание имеет инопланетное происхождение.

По сети с неимоверной скоростью распространяется информация о странном существе, которое не похоже ни на одно земное, сообщают Новости Планеты.

Речь идет об уникальном черве, имеющем длинный язык.

На прикрепленном видеоролике видно, как существо зеленого цвета ползает по полу, оно имеет слизистое тело, похожее на желе. Мутант время от времени «выплевывает» свой язык, который ползает уже отдельно.

Пользователи сети предположили, что существо выбросили инопланетяне. Видео было снято в Тайване несколько лет назад, однако только на данях его загрузили на YouTube авторы канала Disclose Screen.

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