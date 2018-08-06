Названы самые опасные соперницы казахстанских боксерш на Азиаде

В Азиатских играх от Казахстана участвуют Назым Кызайбай, Сания Султанкызы и Римма Волосенко.

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Вадим Присяжнюк считает, что серьезную конкуренцию его подопечным на Азиатских играх составят боксерши из Китая, Индии и Северной Кореи, сообщает Sputnik Казахстана.

Летние Азиатские игры стартуют в столице Индонезии 18 августа. В настоящее время казахстанские боксерши проходят завершающие сборы перед турниром, сообщает казахстанская федерация бокса.

В Азиатских играх от Казахстана боксерши участвуют в трех весовых категориях:

до 51 килограмма — Назым Кызайбай;

до 57 килограммов – Сания Султанкызы;

до 60 килограммов – Римма Волосенко.

"Самые опасные соперницы для нас – китаянки, спортсменки из Северной Кореи, Индии. Если судить по последнему чемпионату мира, то азиатки сейчас сильнее европеек, особенно в этих весовых категориях. Прогнозов я давать не хочу, но как бы то ни было, без медалей назад не приедем, если понадобится – мы медали отберем!" – прокомментировал Присяжнюк.

Женская команда вылетает на Азиатские игры из Астаны 18 августа. Выступления боксеров в Джакарте начинаются 21 августа и завершатся 1 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!