Ребенок издевался над инвалидом в Капшагае

Жители города возмущены поступком мальчика.

Мальчик замахивался на женщину и облил ее напитками. Об этом в Facebook сообщила Юлия Трофимова, передает Zakon.kz.

"Во время получения пенсии по инвалидности (вопреки всем спорам, что за инвалидов получают пенсии их опекуны), вот что происходит. Женщина-инвалид купила для себя молочные продукты, ещё что-то, и угостила мальчика, который её же этим угощением и испачкал. Кого воспитывают современные семьи?!" - написала она в публикации.

Юлия выразила надежду, что эта история не останется в стороне.

"Завтра буду звонить инспекторам ОДН, буду просить разобраться в этой ситуации. Беседа с родителями - самый минимальный результат", - сообщила она.

По ее словам, жители города, которые прислали видео, крайне возмущены.

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