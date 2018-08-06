Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ребенок издевался над инвалидом в Капшагае

Жители города возмущены поступком мальчика.

Фото : poliksal.ru6 августа 2018, 16:42

Мальчик замахивался на женщину и облил ее напитками. Об этом в Facebook сообщила Юлия Трофимова, передает Zakon.kz.

"Во время получения пенсии по инвалидности (вопреки всем спорам, что за инвалидов получают пенсии их опекуны), вот что происходит. Женщина-инвалид купила для себя молочные продукты, ещё что-то, и угостила мальчика, который её же этим угощением и испачкал. Кого воспитывают современные семьи?!" - написала она в публикации.

Юлия выразила надежду, что эта история не останется в стороне.

"Завтра буду звонить инспекторам ОДН, буду просить разобраться в этой ситуации. Беседа с родителями - самый минимальный результат", - сообщила она.

По ее словам, жители города, которые прислали видео, крайне возмущены.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты