Дорожных полицейских Алматы отправят патрулировать дворы

Данное предложение было выдвинуто на Общественном совете.

По рекомендации Общественного совета полк дорожно-патрульной полиции Алматы будет переориентирован на патрулирование городских дворов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В рамках сотрудничества с Общественным советом города Алматы Департамент внутренних дел переориентирует личный состав дорожно-патрульной полиции на охрану общественного порядка с улиц на дворовые территории. Для этого будут выделены наряды пешего патрулирования из числа личного состава.

Как отметили в ДВД, основной задачей пешего патрулирования будет предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по «горячим следам» во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших звонков на службу «102».

«Данное предложение было выдвинуто на Общественном совете, потому что на сегодняшний день у населения действительно есть такая необходимость. На сегодня в городе имеется порядка 4000 дворов, 1200 из которых уже отремонтированы, восстановлено наружное освещение. Именно в переулках и дворах происходят разные правонарушения, начиная с распития спиртных напитков и драками, заканчивая мелкими кражами и ограблениями. Поэтому в помощь участковым будут переориентированы пешие патрули из числа дорожно-патрульной службы», - сообщили в ДВД города.

Отмечается, что на отдельных участках будет вестись автопатрулирование. Пешему составу будет запрещено заниматься остановкой транспортных средств, кроме случаев проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также введения в действие планов перехвата. На сегодня полк дорожно-патрульной полиции насчитывает 1081 человек.

Ранее в ДВД сообщили, что по предложению Общественного совета перед фасадами подразделений ДВД будут открыты фронт-офисы для оказания правоохранительных услуг и демонтированы капитальные ограждения, а также оптимизирован действующий штат для увеличения операторов службы «102».

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