Какие специальности выбрали выпускники с максимальным баллом

Среди выбранных ими направлений преобладают технические и экономические специальности.

Какие специальности выбрали выпускники, набравшие максимально возможные 140 баллов на Едином национальном тестировании, выяснил корреспондент BNews.kz.

Список обладателей образовательных грантов был опубликован в Интернете.

В текущем году 11 тысяч образовательных грантов будут направлены на технические специальности, в том числе на подготовку специалистов в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий, ещё 5 тысяч - на другие специальности, востребованные рынком труда.

Казахстанские абитуриенты различных вузов страны, набравшие 140 баллов на ЕНТ, отдают предпочтение престижным специальностям или выгодным в дальнейшем профессиям.

Так, будущие студенты казахского отделения выбирают Финансовую академию и такие специальности, как:

- "Учёт и аудит", где проходные параметры по общему конкурсу – 127, по сельской квоте – 123 баллов (стоит отметить, что преимущественным правом при поступлении является статус отличника);

- "Финансы", где проходные параметры по общему конкурсу – 128 баллов;

- "Вычислительная техника и программное обеспечение", где проходные параметры по общему конкурсу – 97 баллов;

- "Строительство", где проходные параметры по общему конкурсу составляют 108 баллов, а по сельской квоте – 89 баллов;

- "Стандартизация и сертификация" (по отраслям), где проходные параметры по общему конкурсу – 109 баллов.

В Казахском национальном медицинском университете им. Асфендиярова абитуриенты с высшим баллом выбирают специализацию "Стоматология", где проходные параметры по общему конкурсу 138 баллов, а по сельской квоте – 139.

В свою очередь абитуриенты с русского отделения, набравшие высший балл по ЕНТ, предпочитают обучаться в Павлодарском государственном педагогическом университете, где популярны такие направления, как:

- "Экономика", где проходные параметры по общему конкурсу составляют 121 балл, по сельской квоте – 106 баллов;

- "Системы информационной безопасности", где проходные параметры по общему конкурсу – 103 балла.

Студенты английского отделения поступают в Казахстанско-Британский технический университет. Здесь востребованы специальности:

- "Информационные системы", где проходные параметры составляют 134 балла по общему конкурсу и 126 баллов - по сельской квоте;

- "Вычислительная техника и программное обеспечение", где проходные параметры составляют 130 баллов по общему конкурсу;

- "Нефтегазовое дело", где проходные параметры составляют 131 балл по общему конкурсу, и 91 балл по сельской квоте.

Напомним, в Казахстане в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 75 430 человек, в том числе 60327 человек с казахским языком обучения, 14 810 – с русским языком обучения, 293 – с английским языком обучения.

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