Как видоизменят заочное образование в Казахстане

Сейчас готовится соответствующая нормативно-правовая база.

Высшее образование в Казахстане можно будет получить по системе "part-time", сообщает МИА "Казинформ".

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"Мы видим, что институт "part-time" обучения нужен. Есть граждане, которые нуждаются в этом, потому что есть разные ситуации. Но этот институт будет изменен. Сейчас готовится соответствующая нормативно-правовая база. "Part-time" обучение будет, но с некоторыми корректировками. Первое, они обязательно будут изучать не 65%, а 100% от объема кредитов по соответствующей программе согласно государственному общеобязательному стандарту образования. Второе - мы будем использовать дистанционные технологии. Для этого нам нужно разработать специальную систему прокторинга", - сообщил вице-министр науки и образования РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, по действующим законам, студенты-заочники осваивают лишь около 65% от того объема, который осваивают очники по государственному общеобязательному стандарту образования. При этом и те, и другие получают одинаковые дипломы, и рынок не знает, кто из них получил образование заочно.

Он добавил, что в текущем году всё ещё действует старая норма, и вузы смогут принять студентов по традиционной системе. Что касается тех, кто уже обучается по данной форме, то они также продолжат обучение до получения диплома.

Комментируя отмену заочного обучения, А. Аймагамбетов подчеркнул, что данная форма частично запрещена еще с 2010 года. Так, заочно могут обучаться только те, кто получает высшее образование повторно или выпускники колледжей третьего уровня национальной рамки квалификации. И даже для них многие специальности недоступны. Например, медицина, ветеринария, строительство и другие направления.

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