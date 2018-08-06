Золотой человек найден в ходе раскопок в ВКО

Открытие на "Елеке Сазы" удивительно по многим аспектам. Это нетронутое место погребения раннесакского периода 8 - 7 в. до н.э.

Во время раскопок одного из курганов "Елеке Сазы" в Тарбагатайском районе ВКО под руководством известного казахстанского археолога Зейнолла Самашева сделано открытие, раскрывающее новые горизонты истории Казахстана. Найден новый "Золотой человек", сообщает инфоцентр ВКО.

Открытие на "Елеке Сазы" удивительно по многим аспектам. Это нетронутое место погребения раннесакского периода 8 - 7 в. до н.э. По словам антропологов, в кургане захоронен юноша 17-18 лет. Его рост предположительно 165-170 см. Все находки сохранились в хорошем состоянии, поэтому есть возможность произвести реконструкцию костюма и внешнего облика. Одежда с головы до ног была расшита золотым бисером. На шее юноши гривна - показатель высокого социального статуса. Также рядом с юношей колчан и кинжал в золотом чехле.

По словам акима области Даниала Ахметова, это огромный исторический вклад для нашей страны.

- Мы видим, что в 8 веке до н.э. существовали уникальные технологии обработки металла, которые говорят о хорошем развитии металлургии и ювелирного ремесла. Такого рода открытия свидетельствуют о высоком уровне цивилизации того времени, расширяют представления о культуре наших предков. Кочевой образ жизни совместно с уникальным уровнем ремесленного искусства свидетельствует о гармонии человека с природой, его способностях адаптироваться в социально-экономической нише того времени. В настоящее время мы готовим проект нового историко-археологического музея ВКО, в котором будут размещены уникальные артефакты, найденные за три года реализации областной программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии.

Как говорит Зейнолла Самашев, предстоит большая работа по исследованию находки.

- По черепу будем восстанавливать подлинно историческое лицо этого юноши. Из костных останков выделим ДНК. Эта информация будет важна для изучения исторических данных: в каких условиях жили люди, их быт, культуру, - говорит Зейнолла Самашев.

Как отмечает специально приглашенный московский антрополог Егор Китов, предположительно производилась мумификация.

- Находки и величина кургана говорят о высоком социальном статусе захороненного, для прощания с таким человеком нужно было ехать издалека, поэтому пытались сохранить на долгий период, - рассказывает антрополог.

Отметим, что данные исследования проходят в рамках трехлетней комплексной программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии. За три года проделанных работ были выделены 430 млн. тенге. Исследования подходят к концу, а их итоги будут представлены на очередной научно-практической конференции "Алтай - золотая колыбель тюркского мира" 7 сентября в Усть-Каменогорске. Также будут изданы монографии известных казахстанских археологов и земляков Зейноллы Самашева, Абдеша Толеубаева.

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