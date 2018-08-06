Генпрокуратура вернула владельцам "монгольские" авто

Задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам.

По поручению Генерального Прокурора Главная транспортная прокуратура проверила законность действий органов государственных доходов и внутренних дел по задержанию и водворению на склады временного хранения транспортных средств, доставленных в страну через российско-монгольскую границу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Установлено, что указанные автомобили в 2014-2015 годах ввезены на территорию Казахстана и оформлены в таможенных органах России как для личного пользования. Поскольку по истечению установленного срока автомобили не покинули таможенную территорию, российская сторона обратилась в Комитет госдоходов Казахстана с просьбой проверить их фактическое местонахождение.

Оказалось, что автомашины зарегистрированы в органах внутренних дел по фиктивным таможенным декларациям и в большей своей части были перепроданы по нескольку раз. Всего установлено 805 таких автомашин.

Комитеты госдоходов и административной полиции начали задерживать транспортные средства для взыскания с их нынешних владельцев таможенных пошлин. На момент проверки в склады временного хранения водворены 32 автомобиля.

Главная транспортная прокуратура, признав меры указанных органов преждевременными и нарушающими права добросовестных владельцев транспортных средств, внесла протест на незаконные действия Комитета государственных доходов. В результате задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам.

Кроме того, 19 июля т.г. Генеральной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями при регистрации транспортных средств в органах внутренних дел по ч.2 ст.361 Уголовного Кодекса.

Досудебное расследование поручено Антикоррупционной службе.

Ранее ажиотаж в социальных сетях вызвала информация о том, что сотрудники органов госдоходов совместно с представителями дорожной полиции отправляют автомашины ряда владельцев на склады временного хранения или накладывают на авто арест.

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