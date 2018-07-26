Автомошенники обманули госорганы Казахстана, но платить должны автовладельцы

В КГД объяснили, почему о контрабандных машинах, ввезенных в РК 3 года назад, стало известно только сейчас.

Немалый ажиотаж в социальных сетях вызвала информация о том, что сотрудники органов госдоходов совместно с представителями дорожной полиции отправляют автомашины ряда владельцев на склады временного хранения или накладывают на авто арест. Причина – нарушением норм таможенного законодательства при ввозе этих автомобилей в РК 3 года назад. Однако сами автовладельцы с такой постановкой вопроса не согласны и утверждают, что законно приобрели их у предыдущих владельцев. Zakon.kz отправил официальный запрос в Комитет госдоходов Министерства финансов РК и получил ответ.

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На вопрос о том, каким образом контрабандные автомашины попали в Казахстан, в КГД МФ РК сообщили, что ввезли их вполне законно. Ведь согласно требованиям таможенного законодательства, иностранные физлица вправе временно ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобиль для личного пользования сроком на 1 год без уплаты таможенных пошлин и налогов.

«В соответствии с данной нормой, в 2014 - 2015 годах гражданами Монголии на таможенную территорию ЕАЭС через российско-монгольский участок границы были легально ввезены автотранспортные средства с оформлением пассажирских таможенных деклараций на временный ввоз сроком на 1 год. С момента ввоза и до настоящего времени данные автотранспортные средства находятся на контроле таможенных органов Российской Федерации», – пояснили в КГД.

В общем, автомобили должны были находиться в Казахстане до 1 года и служить иностранцами для личного пользования. Однако те практически сразу выставили их на продажу. И при покупке казахстанцами прибывших иномарок все они были с госномерами РК и местными техпаспортами.

На вопрос, как это получилось, в КГД ответили, что автомашины, в отношении которых органами госдоходов производится розыск и задержание, были поставлены на учет в органах дорожной полиции МВД РК с регистрацией, выдачей технических паспортов и регистрационных номерных знаков РК по поддельным таможенным документам (пассажирские таможенные декларации, таможенные приходные ордера).

«В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС при временном ввозе иностранными гражданами автотранспортных средств такие автотранспортные средства могут находиться на всей территории ЕАЭС в течении 1 года. До окончания срока временного ввоза, установленного таможенными органами Российской Федерации, по каждому автотранспортному средству индивидуально, они должны были быть вывезены. Указанные автотранспортные средства были поставлены на учет в органах дорожной полиции МВД РК в нарушение таможенного законодательства без таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин и налогов. Данные обстоятельства были установлены в результате проведения сверки сведений таможенных органов Российской Федерации с базой данных МВД РК», – сообщили в налоговом ведомстве.

Также в комитете объяснили, почему о допущенном 3 года назад нарушении законодательства стало известно только сейчас. Как следует из полученного нами ответа, эти автомашины были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС в 2014-2015 годах на временный ввоз сроком на 1 год и были поставлены на контроль таможенных органов России. По истечении сроков временного ввоза российские таможенные органы проводили проверку на установление фактов вывоза автомашин за пределы ЕАЭС с территории Российской Федерации.

«В связи с отсутствием таких сведений в информационных системах таможенных органов России ими были направлены запросы в Комитет государственных доходов МФ РК об оказании содействия в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года. По итогам рассмотрения таких обращений и были установлены нарушения таможенного законодательства в отношении данных автомашин», – сообщили в налоговом комитете.

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В соответствии с требованиями Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» временно ввезенные автомобили, которые были переданы декларантом временного ввоза иным лицам без таможенного декларирования, должны задерживаться и помещаться на склады временного хранения или иные места. В итоге, по состоянию на 25 июля 2018 года, территориальными органами государственных доходов во взаимодействии с органами МВД РК, на склады временного хранения помещено 30 автомашин.

В общем, ситуация боле или менее понятна, но возникает вопрос: что теперь следует предпринять владельцам этих авто? Заплатить таможенную пошлину или же разыскивать предыдущих владельцев этих автомобилей, которые ввели в заблуждение, и пытаться взыскать с них в судебном порядке уплаченную ранее сумму при покупке авто?

«Владельцы задержанных автомобилей могут добровольно заплатить таможенные пошлины и налоги, обратившись в территориальный орган государственных доходов по месту проживания либо обратиться с соответствующим иском в судебные органы до истечения срока временного хранения 30 дней, который исчисляется с даты помещения автомашины на склад временного хранения. В противном случае после истечения срока временного хранения такие автомашины и документы на них будут переданы органами государственных доходов уполномоченному юридическому лицу на реализацию автомашин», – сообщили в ответ на поставленные вопросы в Комитете госдоходов.

Владимир Демидов

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