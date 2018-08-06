Какие земельные участки и объекты Алматы фигурируют в деле против Храпуновых

Только в отношении одного Храпунова во время судебного разбирательства будет рассмотрено 20 эпизодов, в отношении его супруги - 11.

Стали известны земельные участки и объекты в Алматы, которые, по версии обвинения, были незаконно приватизированы Виктором Храпуновым в начале 2000-х годов, передаёт BNews.kz.

В Алматы в специализированном межрайонном суде по уголовным делам проходит суд над экс-акимом мегаполиса Виктором Храпуновым, его супругой Лейлой Храпуновой и другими 10 лицами. Из озвученного обвинительного акта стало известно, по каким эпизодам обвиняют бывшего чиновника и какие земли, будучи на посту акима Алматы, ему удалось незаконно приватизировать.

Только в отношении одного Храпунова во время судебного разбирательства будет рассмотрено 20 эпизодов, в отношении его супруги - 11.

К примеру, в список легализованных преступно добытым путем вошли: участок по улице Горная 232, бывший детский сад №186 на улице Фурманова, ТОО "Shadid Engineering Ltd" и "АКБ "Казкоммерцбанк".

Так, бывший детский сад по решению Храпунова в 2001 году был приватизирован. Спустя непродолжительное время бывшая коммунальная собственность была несколько раз перепродана с помощью подконтрольных Храпунову и членам его семьи компаний.

Также экс-аким обвиняется в отчуждении помещений в терминале аэропорта Алматы, передаче в частную собственность подконтрольным чиновнику и его родственникам компаниям Дома приёмов МИД, поликлиники для ветеранов ВОВ, зон отдыха "Дубовая роща" и "Лесная сказка" (которые, кстати, относились к особо охраняемым территориям), "Сайран" и других участков. Вместе с тем, говорится, что Виктор Храпунов продал два земельных участка площадью 2,6 га, находящихся в водоохранной зоне рек Есентай и Большая Алматинка, ТОО "Виктория – КМК" и ТОО "Адемытау – КМК".

Стоит отметить, что по делу Храпунова насчитывается около 400 томов, обвинительный акт прокурор зачитывал порядка 4 часов.

Уже завтра в суде начнётся допрос подсудимых, потерпевшей стороны и свидетелей. Всего заявлено 212 человек.

Напомним, Виктор Храпунов обвиняется по следующим статьям: 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"), 176 ("Присвоение и растрата вверенного чужого имущества"), 177 ("Мошенничество"), 193 ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретённых незаконным путем"), 307 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 311 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года.

Лейле Храпуновой вменяются следующие статьи УК РК: 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"), 177 ("Мошенничество") и 193 ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем").

Айяр Ильясов обвиняется по статье 177 ("Мошенничество") УК РК.

Всего на скамье подсудимых 12 человек. Виктора и Лейлу Храпуновых, Айяра Ильясова судят заочно. Все они обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершённых организованной преступной группой. Причинённый государству ущерб превышает 250 миллионов долларов.

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