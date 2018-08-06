400 образовательных грантов планируется разместить по востребованным специальностям с учётом потребности рынка труда региона.

В Восточном Казахстане выделят 467 бюджетных мест для получения высшего образования, из них 400 образовательных грантов и 67 мест по государственному заказу, сообщает Zakon.kz.

С 5 августа текущего года стартовал приём документов для участия в конкурсе и продлится до 10 августа включительно.

400 образовательных грантов планируется разместить по востребованным специальностям с учётом потребности рынка труда региона. Известно, что потребность в кадрах с высшим образованием составила 1304 мест.

В Восточно-Казахстанской области, в рамках Программы «Рухани жаңғыру», реализуется проект «Білікті маман», направленный на повышение конкурентоспособности региональных ВУЗов и доступности высшего образования выпускникам школ.

- За прошлый год из Восточно-Казахстанской области обучаться за рубеж отправились 890 выпускников, из них 90% поступили в ВУЗы России. Мы надеемся, что выделение грантов из местного бюджета повысит доступность высшего образования для молодежи, и исправит эту ситуацию – говорит заместитель акима ВКО Асем Нусупова.

В рамках проекта, для получения гранта из местного бюджета, по различным специальностям абитуриентам необходимо пройти конкурсный отбор.

Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо подать в приемную комиссию ВУЗа заявление и пакет документов, согласно законодательству.

Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта по одной специальности и указывают только тот ВУЗ, в котором они сдавали творческие экзамены.

Для участия в конкурсе необходимо набрать по результатам тестирования не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти балов по каждому творческому экзамену, профильному предмету. По специальности "Общая медицина" – не менее 65 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету.

Также, в этом году впервые размещается государственный образовательный заказ для подготовки кадров с высшим образованием за счёт средств местного бюджета.

По итогам конкурса 67 бюджетных мест будут размещены на базе трёх ВУЗов, а именно:

1. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби - 10 мест на специальность «Археология и этнология» и 5 мест на специальность «Музейное дело и охрана памятников»;

2. Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова – 10 мест на образовательную программу «Оздоровительная физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» - 5 мест;

3. Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева – 37 мест по новым образовательным программам по следующим специальностям для развития атомной промышленности: «Металлургия» - 20 мест, «Техническая физика» - 7 мест, «Автоматизация и управление» - 10 мест.

Для участия в конкурсе на обучение по государственному образовательному заказу в КазНУ им.Аль-Фараби абитуриентам необходимо набрать по результатам тестирования не менее 65 баллов, в остальные ВУЗы не менее 50 баллов.

Обладатели образовательных грантов и государственного заказа за счёт местного бюджета будут известны по итогам заседания конкурсной комиссии, которая пройдет в период с 11 по 15 августа текущего года.

Обладателям образовательных грантов и государственного заказа за счёт местного бюджета будут выданы свидетельства и заключены трёхсторонние договора «Управление образования ВКО-студент-ВУЗ».

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