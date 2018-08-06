На территории Алтайского края сгорел пассажирский автобус
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
Фото : yk-news.kz6 августа 2018, 20:53
На трассе дотла сгорел пассажирский автобус, следовавший из Семея в Новосибирск, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации очевидцев, выгоревшее дотла транспортное средство находится недалеко от Алейска Алтайского края.
В соцсетях накануне появились фотографии сгоревшего пассажирского автобуса. По информации пользователей Сети, это междугородний автобус, который следовал по маршруту Семей — Новосибирск. Возгорание произошло на территории Алтайского края.
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
«Мы были в этом автобусе, он на ходу загорелся, было это во втором часу ночи. Все живы, но у многих сгорели деньги, документы, вещи. Автобус российский», — изложила свою версию одна из пассажирок.
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