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На территории Алтайского края сгорел пассажирский автобус

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Фото : yk-news.kz6 августа 2018, 20:53

На трассе дотла сгорел пассажирский автобус, следовавший из Семея в Новосибирск, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, выгоревшее дотла транспортное средство находится недалеко от Алейска Алтайского края.

В соцсетях накануне появились фотографии сгоревшего пассажирского автобуса. По информации пользователей Сети, это междугородний автобус, который следовал по маршруту Семей — Новосибирск. Возгорание произошло на территории Алтайского края.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

«Мы были в этом автобусе, он на ходу загорелся, было это во втором часу ночи. Все живы, но у многих сгорели деньги, документы, вещи. Автобус российский», — изложила свою версию одна из пассажирок.


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