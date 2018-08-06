Спортсменов из Казахстана дисквалифицировали за допинг

Это уже не первый подобный случай за последнее время.

Художественная гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седовдисквалифицированы за положительные допинг-пробы, передает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт Национального антидопингового центра Казахстана.

В период с апреля по июнь 2017 года Аширбаева сдала четыре положительные пробы на фуросемид, гидрохлортиазид и хлортиазид. За это она получила дисквалификацию на два года - с 7 июня 2018 по 7 июня 2020 года.

19-летняя Аширбаева за карьеру трижды становилась чемпионкой Азии, выигрывала "бронзу" Азиады-2014, завоевывала "серебро" и шесть "бронз" на трех чемпионатах Азии. Гимнастка участвовала на Олимпиаде-2016, а в следующем сезоне заняла второе место на этапе Кубка мира. В марте 2018 года Аширбаева завершила карьеру и стала тренером в школе другой экс-гимнастки Анны Алябьевой в Шымкенте.

Что касается Седова, то он наказан за положительный допинг-тест с Олимпиады-2008. В июне 2016 года после перепроверки в его пробе был обнаружен станазалол. На тех Играх Седов занял четвертое место, но в итоге Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал его результат.

За карьеру Седов выигрывал все комплекты медалей чемпионата мира: "золото" - в 2009 году, "серебро" - в 2014-м и "бронзу" - в 2011-м. Также он дважды становился чемпионом Азии - в 2009 и 2011 году.

Для Седова допинг-скандал с ОИ-2008 стал вторым в карьере. С 2006 по 2008 год он уже отбывал дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.

Новая дисквалификация Седова теперь составляет восемь лет. Согласно правилам, ее срок отсчитывается с даты объявления провальной пробы ОИ-2008, то есть с 1 августа 2016 года, а завершится она 1 августа 2024 года.

30-летний Седов не участвовал в соревнованиях с июня 2016 года, когда случился скандал с его участием на чемпионате Казахстана. Он вышел на помост, однако не стал поднимать штангу, а вместо этого снял с себя футболку, кинул ее в сторону трибун и ушел в подтрибунное помещение, сопроводив свои действия заявлением: "Вот вам настоящий олимпийский чемпион".

На футболке, в которой Седов вышел на помост и позже выбросил, оказалсяизображен российский штангист Александр Иванов. Последний, напомним, проиграл другому казахстанцу Илье Ильину на Олимпиаде-2012 в Лондоне и занял второе место.

Решение о сроках дисквалификациях Аширбаевой и Седова принято Международной федерации гимнастики и Международной федерации тяжелой атлетики соответственно.

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