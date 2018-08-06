"Сомневаюсь, что пойман настоящий убийца" – мать зверски убитой 18-летней костанайки

Мать погибшей Даши Махартовой сообщила, что её дочь убили с особой жестокостью.

Мать убитой Дарьи Махартовой рассказала, что полицейские не идут с ней на контакт и не держат её в курсе происходящего, передаёт BNews.kz.

"Я узнаю обо всём из СМИ! Я живу слухами и интернетом! Получается, что все всё знают и только мама убитой не владеет вообще никакой информацией! Я даже о задержании предполагаемого убийцы узнала из интернета. Мне до сих пор не говорят точное время Дашиной смерти. То ли 20-го числа, то ли 21-го. И у меня сомнения большие, мне кажется, что полицейские хотят выгородить своих коллег. Потому что если они приехали на вызов, когда она была жива, то их нужно судить по всей строгости закона!" – считает Ольга Покатаева.

Мать погибшей Даши Махартовой сообщила, что её дочь убили с особой жестокостью.

"Я думаю, что нормальный человек на это не способен. Этот человек, может быть, только вышел из мест лишения свободы, либо он был когда-то унижен, его мужское достоинство унижено. Это просто зверь! Моя старшая дочь спрашивала у следователя, преднамеренное ли это убийство? Нам сказали, что нет. Но чем-то же он её бил, орудие преступления же где-то взял, значит, он шёл на это намеренно! До сих пор мне не предоставили ни одной улики на этого человека, чтобы я на самом деле была уверена, что это он. У меня сомнения на 95 процентов", - говорит Ольга Покатаева.

Женщина рассказывает, что пропала олимпийка её дочери, местонахождение которой не известно до сих пор.

"Где его шорты, где его футболка? Где Дашина олимпийка? Он не может показать, где олимпийка. Говорят, что он показал пять мест, где может быть Дашина вещь. Но мне кажется, что он даже не знает, где она. Те свидетели, которые на самом деле видели этого мужчину в день убийства, в тех самых шортах, футболке, сланцах на голую ногу, рюкзак за спиной, описывают совершенно другого человека. Отличного от фоторобота и того снимка, который распространяют в соцсетях", - рассказала мать девушки.

Соседи уверяют, что мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве, не способен на такое жестокое преступление.

"Тот мужчина, которого обвиняют, соседи говорят, что он не мог совершить такое. Он никогда не засматривался на молоденьких девочек, намёка не было. Да, он просто алкоголик, но чтобы убить так жестоко, они говорят, он не способен", - отметила Ольга Покатаева.

Мать Дарьи Махартовой намерена настаивать на справедливом расследовании дела и будет требовать самого жестокого наказания для убийцы своей дочери.

"Почему я должна снисходительно относиться к человеку, который сломал мою девочку? Он в буквальном смысле её всю переломал как куклу! Я буду требовать для убийцы пожизненного лишения свободы! Чтобы такого зверства больше не повторилось, чтобы другая мать не узнала, что это такое", - заключила Ольга Покатаева.

В департаменте внутренних дел подробностей дела не разглашают. Они лишь сообщили, что ведётся досудебное расследование и назначены 30 экспертиз.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова вышла из дома на пробежку из дома в посёлке Затобольск в сторону Костаная 20 июля около 10 часов вечера и не вернулась. Её тело было обнаружено в лесопосадке на выезде из областного центра на следующий день. Дело об убийстве девушки взято на особый контроль, следственно-оперативную группу возглавил начальник ДВД региона Бекет Аймагамбетов. Полицией изучалось видео с камер наблюдения, а также записи с регистраторов автомобилей. Были составлены несколько фотороботов, полицией разыскивался мужчина 25-35 лет.

Фотороботы были составлены со слов очевидца, который видел момент, когда к Дарье Махартовой подбежал мужчина, столкнул её в кювет и спрыгнул за ней. Он вызвал полицию, но приезда наряда не дождался. Приехавшие на вызов полицейские не осмотрели тщательно место происшествия и уехали. Их обвинили в халатности и арестовали. Полицейским грозит до 5 лет лишения свободы. За информацию о преступлении было назначено вознаграждение в размере 500 тысяч тенге.

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