В Уральске 9-летний мальчик учил таблицу умножения и угнал джип

По пути ребенок за рулем угнанного автомобиля столкнулся с Lada.

В Уральске 9-летний мальчик учил таблицу умножения, а затем убежал и угнал джип, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

По словам очевидцев, мальчик угнал автомобиль Suzuki около 18 часов.

- Я приехал в гаражный кооператив в районе "Стандарта" (район "телецентра"), оставил машину возле гаражей, а сам зашел к председателю. Ключи остались внутри. Никогда такого не было, чтобы угоняли. Вышел, а машины нет, - рассказал водитель угнанного автомобиля.

Между тем, угнанное авто по пути столкнулось с Lada.

- Маленький пацан за рулем. Возраст лет десяти даже, наверное, нет. Я стоял, вбок мне дал, я даже разглядеть толком не успел, что за автомобиль, - рассказал владелец Lada.

По словам отца мальчика, сын находился дома и учил таблицу умножения. Мужчина не заметил, как сын вышел на улицу и ушел. О произошедшем узнал позже. Сын рассказал отцу, что на угон его подговорил друг. А вот ездить на машине к тому же с механической коробкой передач его научил отец, у которого 32 года водительского стажа.

- Конечно, он всегда был рядом и прекрасно знал, как управлять, - рассказал отец.

К счастью, обошлось без жертв. На месте работают полицейские, которые пообещали сообщить подробности позже.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!